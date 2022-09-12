Королева Елизавета II скончалась вечером в четверг, 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет. После этого руководство АПЛ решило отменить проведение всех матчей 10 – 12 сентября. Такое же решение было принято и в чемпионате Шотландии и Северной Ирландии.

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В Великобритании начался траур и мероприятия по увековечиванию памяти королевы. Похороны Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября. Королевская семья будет находиться в трауре еще семь дней после похорон.

Именно поэтому один из матчей Лиги чемпионов пришлось перенести. Во вторник, 13 сентября, шотландский Рейнджерс должен был принять на собственном поле итальянский Наполи. Игру перенесли на среду, 14 сентября.

Причиной переноса в УЕФА назвали то, что в Шотландии есть серьезные ограничения ресурсов полиции и организационные проблемы, связанные с текущими событиями вокруг национального траура по Елизавете II.

В то же время, болельщиков Наполи не пустят на стадион в Глазго. А ради спортивной справедливости на матчи в Италии не пустят шотландских фанатов.

Следует отметить, что из-за смерти Елизаветы II матч донецкого Шахтера тоже оказался под угрозой переноса. Ведь 14 сентября "горняки" сыграют против шотландского Селтика. Но этот матч состоится так же, как и запланировано.