Королева Елизавета II скончалась вечером в четверг, 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет. Она находилась на британском престоле 70 лет.

Детальнее Елизавета II умерла: все, что известно сейчас

Английские клубы, игравшие свои матчи в четверг, 8 сентября, после известия о смерти Елизаветы II, начали игру с минуты молчания. В Лиге Европы Арсенал в этот вечер на выезде сыграл против швейцарского Цюриха и победил. А Манчестер Юнайтед дома уступил испанскому Вильярреалу. Это был первый матч в Лиге Европы для Криштиану Роналду. Относительно Вест Хэма, выступающего в Лиге Европы, команда победила дома Стяуа.

В пятницу, 9 сентября, на встрече клубов АПЛ была увековечена память Елизаветы II.

"Чтобы почтить ее необычную жизнь и вклад в нацию, а также в знак уважения, эти выходные матч раунда Премьер-лиги будут отложены, включая вечернюю игру понедельника", – говорится в заявлении АПЛ.

Остальные футбольные матчи в Англии тоже решили перенести.

Также отменили проведение матчей в чемпионате Шотландии и Северной Ирландии. А вот в чемпионате Уэльса пока об этом не сообщалось.

Когда состоятся перенесенные матчи тура, станет известно позже.

Перенесенное украинское дерби

Именно 11 сентября должно было состояться украинское дерби в рамках АПЛ – в гости к Арсеналу, за который выступает Александр Зинченко, должен был приехать Эвертон Виталия Миколенко.