Королева Елизавета II скончалась 8 сентября. В этот день прошли матчи Лиги Европы. И в начале матчей минутой молчания была увековечена ее память. После этого в Англии, Шотландии и Северной Ирландии отменили проведение футбольных матчей на выходных.

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Однако в стране продолжаются мероприятия по увековечиванию памяти Елизаветы II. К поддержанию правопорядка на этих мероприятиях привлечено большое количество правоохранителей. Следовательно, ресурсов полиции не хватает еще и на охрану во время футбольных матчей. Поэтому в УЕФА решили перенести матч Арсенал – ПСВ в Лиге Европы, который должен был состояться 15 сентября в Лондоне.

При этом, в отличие от матча Рейнджерс – Наполи, перенесенного с 13 сентября на 14 сентября по той же причине, новая дата матча "канониров" пока неизвестна. В УЕФА заявили, что сообщат, когда команды смогут провести этот матч.

В то же время еще два матча, которые в эти дни траура пройдут в Англии, пока решили не переносить. Речь идет об игре Ливерпуль – Аякс, которая состоится 13 сентября. А также матче Манчестер Сити – Боруссия (Дортмунд), который сыграют 14 сентября.

Следует напомнить, что именно за Арсенал выступает украинец Александр Зинченко.