Марсель не захотел начинать сотрудничество с Де Дзерби: не понравилась его работа в Шахтере

Бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби мог найти убежище во Франции. Руководству Марселя не понравилась работа итальянского тренера в Украине.

Марсель забраковал Де Дзерби

43-летний итальянский специалист находится в поисках нового клуба. 11 июля 2022 Роберто Де Дзерби покинул донецкий Шахтер.

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Мог итальянец трудоустроиться в команде французской Лиги 1, будь руководство Марселя более любезным к нему. Информация о Марселе появилась еще в начале июля этого года.

В клубе рассматривали кандидатуру Де Дзерби на должность главного тренера команды, но не понравились работе Роберто во главе "горняков". Шахтер под его руководством не смог выйти из группы Лиги чемпионов и по статистике пропускал множество голов.

Потому отказались от сотрудничества с итальянским наставником. Новым главным тренером был назначен Игорь Тудор, который стал преемником Хорхе Сампаоли.

Поэтому Де Дзерби продолжает искать новый клуб для продолжения тренерской работы.

Де Дзерби простился с Шахтером