Дороги официально разошлись
Итальянский тренер и донецкий клуб разошлись по обоюдному впоследствии. Вместе с Роберто Де Дзерби Шахтер покинул его тренерский штаб.
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"Горняки" поблагодарили итальянца за работу и пожелали удачи в будущих карьерных вызовах.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби готов работать в Шахтере даже бесплатно. Все для того, чтобы сохранить место в тренерском кресле дончан.
На момент прощания у Де Дзерби был еще год контракта с украинским грандом.
Пока неизвестно, кто станет преемником Де Дзерби. Но больше всего на главного тренера команды претендует нынешний наставник Днепра-1 Игорь Йовичевич, который вроде бы согласился возглавить "горняков".
Де Дзерби привел "горняков" в один трофей
- В конце мая 2021 года итальянский наставник официально возглавил Шахтер, подписав контракт до 30 июня 2023 года.
- Под его руководством провел донецкий клуб и провел 30 матчей (20 побед, 5 мировых и 5 поражений).
- В первом же сезоне Шахтер привел к победе в Суперкубке Украины, в финале разгромив Динамо (3:0).
- Де Дзерби остался на мостике Шахтера даже после начала полномасштабной войны. Команда под руководством итальянца провела ряд благотворительных поединков в поддержку Украины.