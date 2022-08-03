Марсель забракував Де Дзербі

43-річний італійський фахівець перебуває у пошуках нового клубу. 11 липня 2022 року Роберто Де Дзербі покинув донецький Шахтар.

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Міг італієць працевлаштуватись у команді французької Ліги 1, якби керівництво Марселя було більш люб'язним до нього. Інформація про Марсель з'явилась ще на початку липня цього року.

У клубі розглядали кандидатуру Де Дзербі на посаду головного тренера команди, але не вподобали роботу Роберто на чолі "гірників". Шахтар під його керівництвом не зміг вийти з групи Ліги чемпіонів та по статистиці пропускав багато голів.

Тому відмовились від співпраці з італійським наставником. Новим головним тренером було призначено Ігоря Тудора, який став наступником Хорхе Сампаолі.

Тому Де Дзербі далі продовжує шукати новий клуб для продовження тренерської роботи.

Де Дзербі попрощався із Шахтарем