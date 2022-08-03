Марсель забракував Де Дзербі
43-річний італійський фахівець перебуває у пошуках нового клубу. 11 липня 2022 року Роберто Де Дзербі покинув донецький Шахтар.
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Міг італієць працевлаштуватись у команді французької Ліги 1, якби керівництво Марселя було більш люб'язним до нього. Інформація про Марсель з'явилась ще на початку липня цього року.
У клубі розглядали кандидатуру Де Дзербі на посаду головного тренера команди, але не вподобали роботу Роберто на чолі "гірників". Шахтар під його керівництвом не зміг вийти з групи Ліги чемпіонів та по статистиці пропускав багато голів.
Тому відмовились від співпраці з італійським наставником. Новим головним тренером було призначено Ігоря Тудора, який став наступником Хорхе Сампаолі.
Тому Де Дзербі далі продовжує шукати новий клуб для продовження тренерської роботи.
Де Дзербі попрощався із Шахтарем
- Доволі неоднозначна ситуація вийшла із італійським наставником. Спершу Де Дзербі запевняв, що готовий був працювати безкоштовно у Шахтарі. Все заради того, щоб залишитись у тренерському містку "гірників".
- Згодом ставало все більше чуток про відхід Роберто. Він заявив, що матч проти Хайдука швидше за все став для нього останнім на чолі донецького клубу. Що і трапилось.
- 11 липня стало відомо, що за обопільною згодою Шахтар та Де Дзербі попрощались одне з одним.
- Його наступником на чолі донеччан став Ігор Йовічевіч, який очолював Дніпро-1. Це призначення теж не минуло тихо.