Французы могут воспользоваться новым правилом ФИФА

Вроде бы французский Марсель может стать новым вызовом в тренерской карьере Роберто Де Дзерби. Клуб из Лиги 1 неожиданно остался без главного наставника после разрыва сотрудничества с Хорхе Сампаоли.

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У специалиста были разногласия с руководством клуба в трансферной политике. Поэтому Де Дзерби вполне может стать его преемником.

Новое правило ФИФА для легионеров позволит итальянскому специалисту приостановить контракт с Шахтером и перейти в другую команду.

Подробности. Соглашение Де Дзерби с Шахтером истекает 30 июня 2023 года.

Скорее всего, к новому сезону Шахтер будет готовить не Роберто. СМИ активно сватают в донецкий клуб нынешнего тренера Днепра-1 Игоря Йовичевича. Хорват вроде бы готов возглавить "горняков" и даже оформить первый трансфер в виде Марьяна Шведа, с которым поработал во львовских Карпатах.