Марсель забраковал Де Дзерби
43-летний итальянский специалист находится в поисках нового клуба. 11 июля 2022 Роберто Де Дзерби покинул донецкий Шахтер.
Читайте также Трансфер Зинченко в Арсенал включен в символическую сборную летних переходов АПЛ
Мог итальянец трудоустроиться в команде французской Лиги 1, будь руководство Марселя более любезным к нему. Информация о Марселе появилась еще в начале июля этого года.
В клубе рассматривали кандидатуру Де Дзерби на должность главного тренера команды, но не понравились работе Роберто во главе "горняков". Шахтер под его руководством не смог выйти из группы Лиги чемпионов и по статистике пропускал множество голов.
Потому отказались от сотрудничества с итальянским наставником. Новым главным тренером был назначен Игорь Тудор, который стал преемником Хорхе Сампаоли.
Поэтому Де Дзерби продолжает искать новый клуб для продолжения тренерской работы.
Де Дзерби простился с Шахтером
- Довольно неоднозначная ситуация произошла с итальянским наставником. Сначала Де Дзерби уверял, что готов был работать бесплатно в Шахтере. Все ради того, чтобы остаться в тренерском мостике "горняков".
- Впоследствии становилось все больше слухов об уходе Роберто. Он заявил, что матч против Хайдука, скорее всего, стал для него последним во главе донецкого клуба. Что и случилось.
- 11 июля стало известно, что с обоюдного согласия Шахтер и Де Дзерби простились друг с другом.
- Его преемником во главе дончан стал Игорь Йовичевич, возглавлявший Днепр-1. Это предназначение тоже не прошло тихо.