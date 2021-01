Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес готов выйти на ринг с Девином Хэйни только за гонорар в размере 10 миллионов долларов. Промоутер Эдди Хирн только посмеялся над такой прихотью американца.

Теофимо Лопес-старший объяснил такую позицию сына. Они не видят смысла организовывать бой с Девином Хейни за меньшую сумму, чем 10 миллионов долларов. Это именно те деньги, которые может заработать Теофимо. Об этом рассказал наставник в прямом эфире подкаста You Can't Play Boxing with Johnny Faraće.

Требование команды Лопеса

Если бой с Камбососом не состоится, тогда мы выйдем на другого соперника. Мне надоело называть имена других боксеров. Они не заслуживают большой огласки. Увидим, что они скажут после поражения от Теофимо,

– заявил Лопес-старший.

Ранее глава Top Rank Эдди Хирн сделал громкое заявление в сторону американской команды. Он заявил, что Теофимо Лопес никогда не получал семизначные суммы до поединка с Василием Ломаченко, а теперь уже летают в небесах и требуют нереального.

Что известно о Девине Хейни? Американец выступает во второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях. Чемпион мира в легком весе по версии WBC (с 2019 по сегодняшний день). Бывший чемпион мира по версии WBС (2019), чемпион по версиям WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) в легком весе. В профессиональной карьере провел 24 боя и показал 100-процентный результат – 24 победы, из них 15 завершил нокаутом.

Добавим, что боксер из США должен провести обязательную защиту титула с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососсом.

Ко всему этому Василий Ломаченко хочет провести реванш с Лопесом после поражения 17 октября. Сам Теофимо вообще предпочитает не говорить о втором бое с украинцем и не видит смысла больше выходить с Василием на ринг.