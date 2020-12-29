Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес категорически отказывается от проведения реванша с Василием Ломаченко. Американец вступил в ссору с полицейским, который требовал его снова выйти на ринг с украинцем.

Еще перед поединком американская сторона долго не могла подписать соглашение боя. Долгое время велись переговоры о гонораре Теофимо Лопеса. И все же получилось уговорить американца. А вот пункт реванша в контракте отсутствовал, пишет 24 канал.

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Боксерское сообщество разделилось на тех, кто хочет увидеть боксеров на одном ринге и на тех, кто не видит смысла организовывать реванш. Со сторонником первого варианта столкнулся Лопес на вечере бокса, когда давал интервью представителям СМИ.

В один момент полицейский крикнул в сторону американца на что он мгновенно отреагировал. Милиционер потребовал Лопеса провести бой с Ломаченко. Такие заявления не понравились боксеру на что он ответил. Между обеими началась словесная перепалка.

Похоже, болельщики сильно хотят снова увидеть боксеров на общем ринге.

Ломаченко – Лопес: отсутствие реванша

В поединке Лопес довольно легко превосходил Ломаченко, который в ринге выглядел довольно блекло. Заслуженная победа американца в 12-раундовом бою. После поединка украинская сторона заявила, что предпочитает организовать еще один бой-реванш. Но команда Теофимо стоит на своем принципиальном мнение. Они не имеют мотивации проводить второй бой с украинцем. Лопес не видит такого реванша, если он все равно победит.

Американская команда так категорически отрицает реванш, что появились мысли, что они просто боятся второго боя с украинцем и поражения своего подопечного. Такого мнения придерживается менеджер украинца Эгис Климас.

Ломаченко тоже готов выйти еще раз с Теофимо после того, как в январе сможет вернуться к полноценным тренировкам. Что касается поединков, то украинский боксер выйдет на ринг не раньше весны 2021-го года. Лопес должен провести обязательную защиту титула с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососсом.