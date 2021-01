Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес готовий вийти на ринг з Девіном Хейні лише за гонорар у розмірі 10 мільйонів доларів. Промоутер Едді Хірн лише посміявся з такої забаганки американця.

Теофімо Лопес-старший пояснив таку позицію сина. Вони не бачать змісту організовувати бій з Девіном Хейні за меншу суму, ніж 10 мільйонів доларів. Це саме ті гроші, які може заробити Теофімо. Про це розповів наставник у прямому ефірі подкасту You Can't Play Boxing with Johnny Faraće.

Вимога команди Лопеса

Якщо бій з Камбососом не відбудеться, тоді ми вийдемо на іншого суперника. Мені набридло називати імена інших боксерів. Вони не заслуговують великого розголосу. Побачимо, що вони скажуть після поразки від Теофімо,

– заявив Лопес-старший.

Раніше глава Top Rank Едді Хірн зробив гучну заяву у сторону американської команди. Він заявив, що Теофімо Лопес ніколи не отримував семизначні суми до поєдинку з Василем Ломаченком, а тепер вже літаю у небесах та вимагають нереального.

Що відомо про Девін Хейні? Американець виступає у другій напівлегкій, легкій та першій напівсередній вагових категоріях. Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC (з 2019 до сьогодні). Ексчемпіон світу за версією WBС (2019), чемпіон за версіями WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) у легкій вазі. У професійній кар'єрі провів 24 бої та показав 100-відсотковий результат – 24 звитяги, із них 15 завершив нокаутом.

Додамо, що боксер із США повинен провести обов'язковий захист титулу з обов'язковим претендентом IBF Джорджем Камбососсом.

До всього цього Василь Ломаченко хоче провести реванш з Лопесом після поразки 17 жовтня. Сам Теофімо взагалі не воліє говорити про другий бій з українцем та не бачить сенсу більше виходити з Василем на ринг.