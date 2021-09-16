"Нужно быть в топ-10 мирового рейтинга"
Президент федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин прокомментировал ситуацию, в которую попала 25-летняя украинская легкоатлетка. Глава расставил все точки над "і".
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По его словам, лишь спортсмены, которые входили в топ-10 мирового рейтинга, то есть, были претендентами на олимпийские награды, могли взять с собой в Токио личного тренера. Марина Килипко же в этом рейтинге шла лишь на 22-й позиции, поэтому была вынуждена отправиться на Олимпийские игры без наставника.
Для примера Сафиуллин назвал Ольгу Саладуху, которая специализируется в тройном прыжке. Бывшая чемпионка мира после Токио завершила свою спортивную карьеру, тоже поехала на Олимпиаду без личного тренера. Ольга занимала 13 место в мировом рейтинге, поэтому отправилась в Токио сама.
Посмотрите, кто у нас был с тренером. Ярослава Магучих и ее тренер Татьяна Степанова, еще две прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко, у которых одна наставница – Ирина Пустовойт. Также с наставниками были Марина Бех-Романчук и Михаил Кохан. Марина Килипко в рейтинге была 22-й, то есть не соответствовала требованиям. Как пример, бывшая чемпионка мира и призер Олимпиады Ольга Саладуха в тройном прыжке занимала 13 место в топ-листе накануне Токио – ее тренер не поехал,
– заявил Сафиуллин.
Килипко поехала в Токио без тренера: главное
- Марина Килипко представляла Украину в финале Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту с шестом. Украинка с первой попытки взяла высоту 4,5 метра. А вот планка на высоте 4,7 метра стала неподкоренной для украинской легкоатлетки.
- Килипко стала пятой на Олимпиаде. Марина дала эмоциональный комментарий после выступления. Украинка со слезами на глазах заявила, что не понимает, почему она сама поехала в Токио, а ее личный тренер остался в Украине. С его поддержкой и помощью Марина могла бы показать лучший результат на Олимпиаде.
- Эту ситуацию прокомментировал сам тренер легкоатлетки Виктор Шевцов. Наставник догадывается, что на его поездку просто не хватило средств.