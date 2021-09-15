"Были предложения из США, Польши, но осталась в Украине"

Результаты Ярославы Магучих были феноменальными. Однако украинцы набросились на юную легкоатлетку из-за совместных фото с россиянкой Марией Ласицкене. Глава федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин прокомментировал эту ситуацию и заверил, что Ярослава – патриотка Украины.

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Как рассказывала личная тренер легкоатлетки Татьяна Владимировна главе федерации, с 2017 года у Ярославы было достаточно предложений о смене гражданства – и из США, Польши и других. Кто только не звал талантливую украинку. Другие страны просто мечтали получить такой "бриллиант по прыжкам в высоту".

Ярослава занимается своим любимым делом, достигла большого успеха, поэтому нужно радоваться. Ее достижения в этом году просто блестящие. Сафиуллин не видит предательства в совместных фото Магучих с другими участниками стартов, а в частности с Ласицкене. Все эти фото – традиция соревнований, именно так спортсмены показывают, что уважают друг друга.

Принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения – так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе. Тем более Россия была наказана и не была представлена ​​на Олимпийских играх, не было даже флага. Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма?,

– сказал глава.

Глава отметил, что несмотря на обилие предложений Ярослава выступает под "сине-желтым" флагом, поэтому говорить об измене не стоит.

Она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания,

– ответил Равиль Сафиуллин.