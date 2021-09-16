"Потрібно бути у топ-10 світового рейтингу"

Президент федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін прокоментував ситуацію, у яку потрапила 25-річна українська легкоатлетка. Глава розставив усі крапки над "і".

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За його словами, лише спортсмени, які входили у топ-10 світового рейтингу, тобто, були претендентами на олімпійські нагороди, могли взяти із собою у Токіо особистого тренера. Марина Килипко ж у цьому рейтингу йшла лише на 22-й позиції, тому була змушена вирушити на Олімпійські ігри без наставника.

Для прикладу Сафіуллін назвав Ольгу Саладуху, яка спеціалізується у потрійному стрибку. Колишня чемпіонка світу, яка після Токіо завершила свою спортивну кар'єру, теж поїхала на Олімпіаду без особистого тренера. Ольга посідала 13 місце у світовому рейтингу, тому відправилась у Токіо сама.

Подивіться, хто у нас був із тренером. Ярослава Магучіх і її тренерка Тетяна Степанова, ще дві стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко, у яких одна наставниця – Ірина Пустовойт. Також із наставниками були Марина Бех-Романчук та Михайло Кохан. Марина Килипко в рейтингу була 22-ю, тобто, не відповідала вимогам,

– заявив Сафіуллін.

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