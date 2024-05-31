"Мы дали свое слово": промоутер Усика ответил, почему изменилась дата реванша

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесли на середину декабря 2024 года. Александр Красюк рассказал об изменении даты поединка.

Изначально реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри был запланирован на октябрь 2024 года. Однако впоследствии дату изменили на 21 декабря.

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Почему дата реванша изменилась

Александр Красюк рассказал, что такая дата подходила команде украинского боксера.

Это дата, на которую мы ориентировались, и ее подтвердил Его Величество. Мы дали свое слово, поэтому бой состоится 21 декабря. Хотя, имея дело с нашим соперником, всегда есть неопределенность. Но мы сосредоточены на этой дате,

– заявил промоутер.

В частности он добавил, что октябрь рассматривался как возможный месяц для проведения боя, но первоначальное соглашение предусматривало временные рамки до конца года. Поэтому 21 декабря полностью соответствует условиям соглашения.

В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри в поединке за абсолют.

Отметим, что Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1999 года. Тогда все пояса хевивейта удалось собрать Ленноксу Льюису.