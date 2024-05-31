Спочатку реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі був запланований на жовтень 2024 року. Однак згодом дату змінили на 21 грудня.

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Чому дата реваншу змінилась

Олександр Красюк розповів, що така дата підходила команді українського боксера.

Це дата, на яку ми орієнтувалися, і її підтвердив Його Величність. Ми дали своє слово, тож бій відбудеться 21 грудня. Хоча, маючи справу із нашим суперником, завжди є невизначеність. Але ми зосереджені на цій даті,

– заявив промоутер.

Зокрема він додав, що жовтень розглядався як можливий місяць для проведення бою, але початкова угода передбачала часові межі до кінця року. Тому 21 грудня повністю відповідає умовам угоди.

Нагадаємо. У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі в поєдинку за абсолют.

Відзначимо, що Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з 1999 року. Тоді всі пояси хевівейту вдалось зібрати Ленноксу Льюїсу.