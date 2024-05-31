Изначально реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри был запланирован на октябрь 2024 года. Однако впоследствии дату изменили на 21 декабря.
Читайте также "Усик не сможет драться": менеджер Фьюри объяснил, почему реванш перенесли на декабрь
Почему дата реванша изменилась
Александр Красюк рассказал, что такая дата подходила команде украинского боксера.
Это дата, на которую мы ориентировались, и ее подтвердил Его Величество. Мы дали свое слово, поэтому бой состоится 21 декабря. Хотя, имея дело с нашим соперником, всегда есть неопределенность. Но мы сосредоточены на этой дате,
– заявил промоутер.
В частности он добавил, что октябрь рассматривался как возможный месяц для проведения боя, но первоначальное соглашение предусматривало временные рамки до конца года. Поэтому 21 декабря полностью соответствует условиям соглашения.
Отметим, что Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1999 года. Тогда все пояса хевивейта удалось собрать Ленноксу Льюису.