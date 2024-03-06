Джошуа рассказал, почему не посетит поединок Усик – Фьюри

Энтони Джошуа прокомментировал информацию, что Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой британца. Он также рассказал, посетит ли поединок "Цыганского короля" против Александра Усика.

Кроме этого Джошуа рассказал, что раньше бывал на поединках Фьюри. Он отметил, что те выступления были плохими.

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Что говорит Джошуа о присутствии Фьюри на поединке

"Он хочет посмотреть на больших мужиков, купил себе билет?

Я был на его боях, когда он дрался с Джоном Макдермоттом и Чисорой. Раньше я хорошо ладил с Фрэнком Уорреном, он давал мне билеты. Один из моих приятелей был в хороших с ним отношениях. Да, я был на некоторых шоу Тайсона в 2009, 2010 годах. И он выступал плохо. Нет, я шучу", – сказал он.

Также он высказался относительно боя Усик – Фьюри. Он отметил, что скорее всего не посетит поединок.

"Наверное, не поеду на Усик – Фьюри. Знаете что? Я занят, мне нужно сфокусироваться на моих тренировках. Вы знаете меня, я всегда фокусируюсь на себе. Я ориентируюсь на свои тренировки, и это единственная причина", – добавил Джошуа.

Перепалка Энтони с Фьюри: главное

Отметим, что недавно Джошуа поделился мыслями относительно поединка Усик – Джошуа. Он отметил, что отдает предпочтение украинцу. Также он добавил, что хочет сломать челюсть Тайсону во время поединка.

Фьюри отреагировал на это заявление. Он заявил, что вытрет пол обоими боксерами, речь идет также об Усике.

, что 8 марта Джошуа проведет бой против Нганну в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.