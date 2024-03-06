Окрім цього Джошуа розповів, що раніше бував на поєдинках Ф'юрі. Він зазначив, що ті виступи були поганими.

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Що каже Джошуа про присутність Ф'юрі на поєдинку

"Він хоче подивитись на великих мужиків, купив собі квиток?

Я був на його боях, коли він бився з Джоном Макдермоттом та Чісорою. Раніше я гарно ладив з Френком Ворреном, він давав мені квитки. Один із моїх приятелів був у добрих з ним стосунках. Так, я був на деяких шоу Тайсона у 2009, 2010 роках. І він виступав погано. Ні, я жартую", – сказав він.

Також він висловився щодо бою Усик – Ф'юрі. Він зазначив, що скоріш за все не відвідає поєдинок.

"Напевно, не поїду на Усик – Ф'юрі. Знаєте що? Я зайнятий, мені потрібно сфокусуватись на моїх тренуваннях. Ви знаєте мене, я завжди фокусуюсь на собі. Я орієнтуюсь на свої тренування, і це єдина причина", – додав Джошуа.

Нагадаємо, що 8 березня Джошуа проведе бій проти Нганну в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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