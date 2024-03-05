Тайсон Фьюри отреагировал на слова Энтони Джошуа, который заявил, что Александр Усик победит в поединке за звание абсолютного чемпиона. Он заявил, что сможет вытереть пол обоими боксерами.
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Громкое заявление Фьюри
"Только в мечтах Эй Джея Усик сможет меня победить. Я вытру пол обоими бездомными", – написал Фьюри в комментариях под видео.
Напомним, что недавно Энтони Джошуа поделился мыслями относительно поединка Усик – Фьюри. Он заявил, что будет болеть за украинца.
Однако также хочет выйти на ринг против "Цыганского короля". Он признался, что хочет сломать ему челюсть.
Усик – Фьюри: главное
- За две недели до запланированного боя Фьюри получил рассечение во время тренировки, что привело к переносу поединка. Боксеры должны были выйти на ринг 17 февраля.
- Вследствие этого в контракте появился новый пункт, по которому Фьюри подлежал штрафным санкциям в случае отмены поединка с Усиком.
- Стоит отметить, что это не первый раз, когда бой переносится. Сначала он был запланирован на декабрь 2023 года, но после встречи с Нганну в октябре британский боксер решил взять больше времени на восстановление.
- Сейчас поединок запланирован на 18 мая 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.