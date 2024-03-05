Тайсон Фьюри отреагировал на слова Энтони Джошуа, который заявил, что Александр Усик победит в поединке за звание абсолютного чемпиона. Он заявил, что сможет вытереть пол обоими боксерами.

Смотрите также "Он настоящий тактик": бывший промоутер Фьюри назвал своего фаворита в битве за абсолют

Громкое заявление Фьюри

"Только в мечтах Эй Джея Усик сможет меня победить. Я вытру пол обоими бездомными", – написал Фьюри в комментариях под видео.

Напомним, что недавно Энтони Джошуа поделился мыслями относительно поединка Усик – Фьюри. Он заявил, что будет болеть за украинца.

Однако также хочет выйти на ринг против "Цыганского короля". Он признался, что хочет сломать ему челюсть.

Усик – Фьюри: главное