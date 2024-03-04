В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Джошуа хочет, чтобы Усик сломал челюсть Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира Энтони Джошуа. Звездный британец заявил, что будет болеть за Усика, несмотря на то, что украинец забрал у него чемпионские титулы.

Не хотелось бы звучать так, как будто я хейтер Фьюри. Но его не уважаю за то, что он говорил, за вещи, которые он постоянно говорит. Он вообще много говорит, поэтому я хочу, чтобы ему сломали челюсть в этом бою,

– сказал Джошуа.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Джошуа провел 29 поединков, из которых 26 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам Усику, потеряв вышеупомянутые пояса WBA, WBO, IBF и IBO.