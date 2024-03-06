Кроме этого Джошуа рассказал, что раньше бывал на поединках Фьюри. Он отметил, что те выступления были плохими.
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Что говорит Джошуа о присутствии Фьюри на поединке
"Он хочет посмотреть на больших мужиков, купил себе билет?
Я был на его боях, когда он дрался с Джоном Макдермоттом и Чисорой. Раньше я хорошо ладил с Фрэнком Уорреном, он давал мне билеты. Один из моих приятелей был в хороших с ним отношениях. Да, я был на некоторых шоу Тайсона в 2009, 2010 годах. И он выступал плохо. Нет, я шучу", – сказал он.
Также он высказался относительно боя Усик – Фьюри. Он отметил, что скорее всего не посетит поединок.
"Наверное, не поеду на Усик – Фьюри. Знаете что? Я занят, мне нужно сфокусироваться на моих тренировках. Вы знаете меня, я всегда фокусируюсь на себе. Я ориентируюсь на свои тренировки, и это единственная причина", – добавил Джошуа.
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- Отметим, что недавно Джошуа поделился мыслями относительно поединка Усик – Джошуа. Он отметил, что отдает предпочтение украинцу. Также он добавил, что хочет сломать челюсть Тайсону во время поединка.
- Фьюри отреагировал на это заявление. Он заявил, что вытрет пол обоими боксерами, речь идет также об Усике.