Кроме этого Джошуа рассказал, что раньше бывал на поединках Фьюри. Он отметил, что те выступления были плохими.

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Что говорит Джошуа о присутствии Фьюри на поединке

"Он хочет посмотреть на больших мужиков, купил себе билет?

Я был на его боях, когда он дрался с Джоном Макдермоттом и Чисорой. Раньше я хорошо ладил с Фрэнком Уорреном, он давал мне билеты. Один из моих приятелей был в хороших с ним отношениях. Да, я был на некоторых шоу Тайсона в 2009, 2010 годах. И он выступал плохо. Нет, я шучу", – сказал он.

Также он высказался относительно боя Усик – Фьюри. Он отметил, что скорее всего не посетит поединок.

"Наверное, не поеду на Усик – Фьюри. Знаете что? Я занят, мне нужно сфокусироваться на моих тренировках. Вы знаете меня, я всегда фокусируюсь на себе. Я ориентируюсь на свои тренировки, и это единственная причина", – добавил Джошуа.

Напомним, что 8 марта Джошуа проведет бой против Нганну в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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