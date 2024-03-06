Британец Энтони Джошуа является одним из лучших боксеров современности. Английский боксер провел 30 поединков на профессиональном уровне, выиграв 27 из них.

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Джошуа вспомнил удар Кличко

Одним из лучших выигрышей от AJ был бой против Владимира Кличко в 2017 году на стадионе "Уэмбли". Тогда Энтони победил украинца техническим нокаутом в 11 раунде.

Тем не менее, сам Джошуа с уважением вспомнил о Кличко-младшем. Британец признался, что среди его всех соперников именно Владимир обладал самым сильным ударом.

Кто бил сильнее всех? Это был Кличко. Я думал вспомнить Руиса, но когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка. Когда я вышел на бой с Владимиром, я знал, что он может пойти в двух направлениях. Я могу или выиграть, или меня положат на спину. Ощущение такое, когда тебя выносят на носилках,

– признался Джошуа.

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Во время того боя в шестом раунде украинец отправил Энтони в нокдаун, но тот поднялся и продолжил бой. В конце концов в 11 раунде и сам Владимир побывал на ринге. Напомним, что для Кличко-младшего это был последний бой в профессиональной карьере.

К слову, среди трех поражений в карьере AJ два были от другого украинца Александра Усика. Уроженец Симферополя выигрывал у Энтони в 2021 и 2022 годах, забрав у британца титулы WBA, WBO и IBF.