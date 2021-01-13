Британский боксер супертяжелого веса Фабио Уордли (10-0, 9 КО) сравнил спарринги в лагерях у экс-чемпиона крузервейта Александра Усика (18-0, 13 КО) и нынешнего обладателя поясов IBF, WBO, WBA Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Слова проспекта цитирует издание Sky Sports. По словам Уорлди, Усик во время подготовки работает в более высоком темпе, чем Джошуа.

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"В спаррингах против Усика темп был намного выше. С Джошуа я мог немного контролировать темп, если бы захотел. Но с Усиком все контролирует он сам, он тот, кто атакует и идет вперед, давит вас. Он тот, кто активно наносит удары. В девяти из десяти случаев ты реагируешь и отвечаешь, но с Усиком, я не мог найти такую возможность, чтобы перехватить инициативу или контролировать темп. Было очень сложно не пропустить при этом удар", – отметил британец.

Следующий бой Усика

В 2021 году Усик должен провести как минимум один бой. Он является главным претендентом на чемпионский титул WBO в тяжелом весе, которым владеет Энтони Джошуа. Однако британец может и не защищать титул, оставив его вакантным. Тогда Усику придется сражаться за него еще с одним претендентом, где среди кандидатов Джо Джойс и Джозеф Паркер.

Кроме того, Усик может провести промежуточный бой. Среди потенциальных соперников для промежуточного боя есть Деонтей Уайлдер.