У украинского боксера Александра Усика завершаются контракты сразу с двумя промоутерскими компаниями. Усик сотрудничает с K2 Promotions Ukraine братьев Кличко и Matchroom Boxing Эдди Хирна.

У Усика истекает контракт с Matchroom Boxing

В конце 2020 года Усик дал интервью, в котором намекнул, что готов покинуть K2. Боксер не совсем доволен сотрудничеством с K2 и может сменить промоутера.

К слову Команда Джошуа предлагает Усику сразиться с Джойсом за временный пояс WBO

Параллельно сотрудничает с Усиком британская компания Matchroom Boxing, которую возглавляет Хирн. Фактически K2 и Matchroom Boxing занимаются организацией боев Усика.

Глава промоутерской компании Top Rank раскрыл детали контракта Усика с Matchroom Boxing, информирует Boxing News 24. Если по контракту с K2 у Усика еще один бой, то с Matchroom Boxing – все иначе.

Арум убеждает, что в Matchroom Boxing пообещали Усику бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Если это условие не будет выполнено, Усик может расторгнуть соглашение.

У него заканчивается контракт с Matchroom Boxing. Единственная сделка, которая у него есть с ними, – они должны ему сделать бой против Джошуа. Иначе он – свободен,

– заявил Арум.

К сведению. Джошуа открыто отказывается от боя с Усиком, ведь хочет в 2021 году встретиться с Тайсоном Фьюри. Усик – официальный претендент на титул WBO Джошуа.

Арум готов забрать Усика

Компания Top Rank сотрудничает с украинским боксером Василием Ломаченко, который является кумом Усика.

Боб Арум заявил, что с удовольствием подпишет контракт с Усиком.

"Его менеджер – Эгис Климас, как и Василия Ломаченко и многих других бойцов, которые дерутся у меня. Я был бы рад, чтобы Усик стал частью моей группы", – сказал Арум.

Отметим, что в 2020 году Усик создал собственную промоутерскую компанию – Usyk 17 Promotion. Не исключение, что боксер сам будет "продвигать" свои бои.