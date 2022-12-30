Где-то фанаты такое уже слышали: футболист Динамо назвал причину провала клуба в еврокубках

Киевское Динамо выдает довольно неравномерный сезон. Казалось, что высокое третье место в УПЛ, но вылет из еврокубков портит всю картину бело-синих.

Правый полузащитник Динамо Александр Караваев прокомментировал вылет киевлян из еврокубков. По мнению футболиста, команда хорошо стартовала в квалификации Лиги чемпионов.

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Караваев: Эмоционально очень истощены

Футболист сборной Украины назвал причину провала "бело-синих" на евроарене. Караваев "под копирку" повторил слова главного тренера Динамо Мирчи Луческу, после каждого плохого матча свергавшего вину за результат на сложную дорогу.

Но эмоционально очень истощенные, постоянные переезды и новости с фронта отнимали много энергии и сил. В конце концов, два болезненных поражения от Бенфики очень сказались на нашем состоянии, было сложно настроить себя на ближайшие матчи,

– ответил Караваев.

К слову, в чемпионате Украины Динамо идет на третьем месте, имея одинаковое количество очков с Шахтером – 30 баллов. "Динамовцы" уступают лидеру Днепра-1 5 пунктов.

Как Динамо выступало в еврокубках-2022/2023