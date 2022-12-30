Правый полузащитник Динамо Александр Караваев прокомментировал вылет киевлян из еврокубков. По мнению футболиста, команда хорошо стартовала в квалификации Лиги чемпионов.
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Караваев: Эмоционально очень истощены
Футболист сборной Украины назвал причину провала "бело-синих" на евроарене. Караваев "под копирку" повторил слова главного тренера Динамо Мирчи Луческу, после каждого плохого матча свергавшего вину за результат на сложную дорогу.
Но эмоционально очень истощенные, постоянные переезды и новости с фронта отнимали много энергии и сил. В конце концов, два болезненных поражения от Бенфики очень сказались на нашем состоянии, было сложно настроить себя на ближайшие матчи,
– ответил Караваев.
К слову, в чемпионате Украины Динамо идет на третьем месте, имея одинаковое количество очков с Шахтером – 30 баллов. "Динамовцы" уступают лидеру Днепра-1 5 пунктов.
Как Динамо выступало в еврокубках-2022/2023
- Напомним, что киевляне по итогам двух матчей в квалификации Лиги чемпионов прошли турецкий Фенербахче и австрийский Штурм.
- К сожалению, пройти португальскую Бенфику и пробиться в групповой раунд не удалось. По итогам двух поединков 0:5 в пользу "орлов" – 0:2 и 3:0.
- Динамо продолжило путь в групповом раунде Лиги Европы, где просто провалились. За шесть туров "бело-синие" получили всего один балл и логично последнее место в группе "В". Мало того, что подопечные Луческу не выиграли ни одного матча, да еще забило всего 5 голов.
- Еще в 5 туре группового раунда Лиги Европы киевляне уже гарантировали себе вылет из еврокубков. Тем самым обновили свой антирекорд.