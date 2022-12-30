Правий півзахисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував виліт киян із єврокубків. За думку футболіста, команда гарно стартувала у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Караваєв: Емоційно дуже виснажені

Футболіст збірної України назвав причину провалу "біло-синіх" на євроарені. Караваєв "під копірку" повторив слова головного тренера Динамо Мірчі Луческу, який після кожного поганого матчу скидав провину за результат на складну дорогу.

Але емоційно дуже виснажені, постійні переїзди та новини з фронту забирали багато енергії та сил. Зрештою, дві болючі поразки від Бенфіки дуже позначилися на нашому стані, було складно налаштувати себе на найближчі матчі,

– відповів Караваєв.

До слова, у чемпіонаті України Динамо йде на третьому місці, маючи однакову кількість очок із Шахтарем – 30 балів. "Динамівці" поступаються лідеру Дніпру-1 5 пунктами.

Як Динамо виступало у єврокубках-2022/2023