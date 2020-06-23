У меня просто нет выбора – я должна ездить в Россию, – украинская шахматистка Музычук
Титулованная украинская шахматистка Анна Музычук в очередной раз рассказала, что вынуждена ездить на соревнования в Россию. На территории РФ проводятся турниры самого высокого уровня.
В интервью Tribuna.com 30-летняя Музычук объяснила, почему не может пропускать соревнования в России.
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Почему турниры проходят в проблемных странах
ФИДЕ (международная организация шахматистов) проводит соревнования в странах, где есть проблемы с демократией. Например, Саудовской Аравии, Иране и России.
В Иране и Саудовской Аравии провели только по одному крупному турниру. Что касается России, то там проводятся соревнования самого высокого уровня. Трудно изменить эту ситуацию,
– сказала Анна.
Она добавила, что среди причин может быть то, что президент ФИДЕ – россиянин Аркадий Дворкович.
"А в России на государственном уровне очень большая поддержка шахмат, туда вливают кучу денег", – отметила украинка.
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В 2017 году чемпион мира по стоклеточным шашкам, украинец Юрий Аникеев был отстранен Международной федерацией шашек (IDF) от соревнований на 3 года "за нарушение этического кодекса федерации".
Украинец рассказывал, что точных причин дисквалификации ему никто не назвал. Но, по его словам, в неформальных беседах речь шла о недовольстве его высказываниями о политике и тем фактом, что Аникеев выступает на официальных турнирах в вышиванке.
Анна Музычук говорит, что не было таких проблем во время выступления в России.
"У меня никогда не было проблем в этом плане. Ко мне в России нормально относились", – сказала украинка.
Также Анна объяснила, что вынуждена ездить в Россию, ведь отказ от турниров высокого уровня может поставить крест на ее амбициях.
Я давала большое интервью на эту тему, где объясняла свою точку зрения и позицию. У меня просто нет выбора. Я должна ездить в Россию на официальные соревнования. Если я не участвую в основных соревнованиях, то просто нужно заканчивать карьеру,
– заявили Музычук.
Что известно об Анне Музычук?
Украинская шахматистка, гроссмейстер (2012). Двукратная чемпионка мира среди женщин по молниеносным шахматам (2014, 2016) и чемпионка мира среди женщин по быстрым шахматам (2016). Вице-чемпионка мира среди женщин 2017 года по классическим шахматам. Старшая сестра Марии Музычук – чемпионка мира по шахматам среди женщин 2015 года.