Чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) прокомментировал бой Ломаченко – Лопес. Украинец не согласен с записками судей, которые единогласно отдали победу Теофимо.

Украинский боксер Сергей Богачук поделился впечатления после боя в прямом эфире Instagram-аккаунта pro_boxing_ua. По мнению украинца, кто станет победителем в бою Ломаченко – Лопес было известно еще до его начала.

Стоит прочитать: Ломаченко не хотел драться на ринге: Лопес открыл секрет поражения украинца

Победитель еще до боя

Богачук старается следить за поединками украинцев из-за того, что среди боксеров есть много друзей чемпиона WBC Continental Americas. Сергей уверен, что именно Ломаченко выиграл бой против Теофимо по очкам, поэтому он стремился увидеть в финале поднятую руку Василия, а не Лопеса.

"Ломаченко в бою был ярче и точнее Лопеса. На мой взгляд, это тот поединок, когда победу отдали в одну сторону. Я не знаю, какие подводные камни и течения были перед боем, если такое предпочтение отдали американцу. По моему мнению, судьи перестраховались. Это значит, что все было решено еще до поединка", – заявил Богачук.

Кто такой Сергей Богачук? Это украинский боксер, который родился в Виннице, но проживает и тренируется в США. Украинец выступает в первом среднем весе. На профессиональном ринге провел 18 поединков, в которых одержал 18 побед нокаутом.

Недовольство боксерского сообщества

Бой Ломаченко – Лопес длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.

После поражения промоутер Ломаченко Боб Арум обвинил одного из судей в некомпетентности. Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й. Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим преимуществом Лопесу.

А вот менеджер Ломаченко Эгис Климас тоже остался недоволен решением Ледерман. Он считает, что судьи подсуживали американцу на его родной земле.