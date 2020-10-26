Победитель был определенный еще до боя Ломаченко-Лопес: чемпион Богачук о поражении украинца
Чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) прокомментировал бой Ломаченко – Лопес. Украинец не согласен с записками судей, которые единогласно отдали победу Теофимо.
Украинский боксер Сергей Богачук поделился впечатления после боя в прямом эфире Instagram-аккаунта pro_boxing_ua. По мнению украинца, кто станет победителем в бою Ломаченко – Лопес было известно еще до его начала.
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Победитель еще до боя
Богачук старается следить за поединками украинцев из-за того, что среди боксеров есть много друзей чемпиона WBC Continental Americas. Сергей уверен, что именно Ломаченко выиграл бой против Теофимо по очкам, поэтому он стремился увидеть в финале поднятую руку Василия, а не Лопеса.
"Ломаченко в бою был ярче и точнее Лопеса. На мой взгляд, это тот поединок, когда победу отдали в одну сторону. Я не знаю, какие подводные камни и течения были перед боем, если такое предпочтение отдали американцу. По моему мнению, судьи перестраховались. Это значит, что все было решено еще до поединка", – заявил Богачук.
Недовольство боксерского сообщества
Бой Ломаченко – Лопес длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.
Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.
После поражения промоутер Ломаченко Боб Арум обвинил одного из судей в некомпетентности. Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й. Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим преимуществом Лопесу.
А вот менеджер Ломаченко Эгис Климас тоже остался недоволен решением Ледерман. Он считает, что судьи подсуживали американцу на его родной земле.