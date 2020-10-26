Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес рассказал детали боя против Василия Ломаченко. Американец считает, что украинец не хотел выходить на ринг против него.

Лопес в очередной раз прокомментировал победный бой против украинского боксера за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Новыми мыслями относительно боя американец поделился в интервью Максу Каллерману, сообщает Fightnews.info.

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Не хотел драться с Лопесом

Теофимо отметил, что Василий старался задавать свой ритм в бою, но уважал всю силу соперника. По словам Лопеса, он изо всех сил пытался атаковать Ломаченко, но это было сделать крайне сложно с соперником, который не имел желания биться на ринге. Поэтому неудивительно, что Василий старался выдерживать дистанцию.

"Когда мы начали поединок, мы ошеломили Ломаченко. Я попал ему в корпус, думаю, он сполна почувствовал это", – подытожил Теофимо.

Отметим, что бой между Ломаченко и Лопесом длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.