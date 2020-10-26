Чемпіон WBC Continental Americas у першій середній вазі Сергій Богачук (18-0, 18 КО) прокоментував бій Ломаченко – Лопес. Українець не погоджується із записками суддів, які одноголосно віддали перемогу Теофімо.

Український боксер Сергій Богачук поділився враження після бою у прямому ефірі Instagram-акаунту pro_boxing_ua. На думку українця, хто стане переможцем у бою Ломаченко – Лопес було відомо ще до його початку.

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Переможець ще до бою

Богачук старається стежити за поєдинками українців через те, що серед боксерів є багато друзів чемпіона WBC Continental Americas. Сергій впевнений, що саме Ломаченко виграв бій проти Теофімо за очками, тому він прагнув побачити у фіналі підняту руку Василя, а не Лопеса.

"Ломаченко у бою був яскравішим та точнішим за Лопеса. На мій погляд, це той поєдинок, коли перемогу віддали в одну сторону. Я не знаю, які підводні камені та течії були перед боєм, якщо таку перевагу віддали американцю. На мою думку, судді перестрахувались. Це означає, що все було вирішено ще до поєдинку", – заявив Богачук.

Хто такий Сергій Богачук? Це український боксер, який народився у Вінниці, але проживає та тренується у США. Українець виступає у першій середній вазі. На професійному рингу провів 18 поєдинків, у яких здобув 18 перемог нокаутом.

Невдоволеність боксерської спільноти

Бій Ломаченко – Лопес тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Після поразки промоутер Ломаченка Боб Арум звинуватив одного з суддів у некомпетентності. Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й. Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.

А от менеджер Ломаченка Егіс Клімас теж залишився незадоволений рішенням Ледерман. Він вважає, що судді підсуджували американцю на його рідній землі.