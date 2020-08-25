Визначення абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі може відбутися уже найближчим часом. Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі та володар титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа отримали шанс провести бій.

Можливість провести бій Джошуа і Тайсон отримали завдяки поразці Ділліана Уайта. Він був офіційним претендентом на титул WBC, але після поразки Олександру Повєткіну ситуація змінилася, пише Boxing Scene.

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Уайт втратив шанс виграти титул WBC?

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що поразка Уайта в бою з Повєткіним змінила його статус. Тепер він не офіційний претендент на бій з Ф'юрі.

У WBC була чітка позиція щодо статусу Ділліан Уайта в суперважкому дивізіоні, затверджена ще на щорічній конвенції у 2019 році. Якби Ділліан Уайт виграв у суботу, переможцю третього бою Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер довелося б битися з ним в наступному поєдинку. Результат бою Уайт – Повєткін змінює сценарій,

– сказав Сулейман.

Шанс для Джошуа і Тайсона

Британські боксери підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Але на заваді зустрічі стали офіційні претенденти.

Окрім того, що Ф'юрі мав зустрітися з Уайлдером, йому потрібно було ще провести бій з Уайтом.

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Натомість у Джошуа офіційний захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва та претендент на пояс WBO – Олександр Усик.

Втім, українцю потрібно виграти поєдинок в Дерека Чісори, щоб не втратити свій статус, як Уайт.