Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри проведет бой в 2020 году. Британец отказывается переносить бой с Деонтеем Уайлдером на 2021 год и может встретиться с Энтони Джошуа.

Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, заявил, что Тайсон не хочет переносить третий бой с Деонтеем Уайлдером на 2021 год. Об этом сообщает Sportarena.com.

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Фьюри хочет провести поединок до конца 2020 года

Уоррен рассказал, что разговаривал с Фьюри, который подтвердил, что хочет драться в этом году. "Моя работа – убедиться, что он будет драться в этом году", – заявил Уоррен.

Он добавил, что Тайсон не будет драться с Уайлдером в 2021 году. Предварительно бой боксеров должен был состояться в декабре 2020 года.

Фьюри не будет драться в феврале 2021 года. Он будет драться в этом году. Или с Уайлдером, или с кем-то другим. Мы хотим выполнить его договорные обязательства. Он не будет ждать до февраля,

– рассказал промоутер.

Вместе с тем, Уоррен сказал, что Уайлдера в поединке с Тайсоном мог бы заменить Энтони Джошуа – чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF.

"Какой бой зрители хотят увидеть больше? Давайте только не будем говорить о Диллиане Уайте и других парнях. Все хотят увидеть бой Фьюри и Джошуа. Предлагаю дать фанатам бокса то, что они хотят", – резюмировал менеджер.

Реален ли бой Джошуа – Фьюри в 2020 году?

Джошуа в 2020 году должен провести обязательную защиту титула IBF против Пулева. Бой должен был пройти летом, но из-за карантина перенесен.

Также у Джошуа есть официальный претендент по линии WBO – Александр Усик.

В то же время Тайсон Фьюри, кроме поединка с Уайледром, должен провести защиту титула против Диллиана Уайта.