У четвер, 25 лютого, Шахтар зіграв матч-відповідь проти Маккабі в 1/16 фіналу Ліги Європи. Голкіпер "гірників" Анатолій Трубін в одному з епізодів вирішив продемонструвати дива техніки.

У першій зустрічі в Ізраїлі Шахтар з комфортним рахунком святкував успіх 0:2. Голами у тому матчі відзначились Алан Патрік та Тете. Тож у Києві підопічним Луїша Каштру потрібно було втримати перевагу. Однак поєдинок видався для донеччан значно складнішим, ніж вони того очікували.

Більше про зустріч Шахтар у напруженому матчі переміг Маккабі та вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео

Техніка Трубіна

У першому таймі Шахтар ледь не пропустив, але Трубін продемонстрував, що спокійно може грати у полі. Кривцов під пресингом суперників віддав передачу назад на голкіпера. Анатолій вирішив відразу не вибивати м'яч далі від воріт, а майстерно прибрав суперника, який вже набігав на нього. Прихильники Шахтаря на хвилинку взялись за голову після такого дриблінгу.

Воротар провернув у своєму штрафному найкращий фінт Ліги Європи. Його колега за позицією Андрій Пятов з лави запасних високо оцінив епізод, показавши великий палець та обговорив дриблінг Трубіна з одноклубниками, які сиділи поруч.

Єдиний гол у зустрічі був забитий у другій 45-хвилинці. На 67-й хвилині Бен-Хаїм сфолив на Тете у власному штрафному – пенальті у ворота Маккабі. До позначки підійшов Жуніор Мораес та впевнено переграв голкіпера.

Шахтар з мінімальним рахунком переміг ізраїльський клуб та вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Відео дриблінгу голкіпера Шахтаря Трубіна