Колос – Днепр-1 1:1

Голы: Милько, 27 – Чуже, 43

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В первом тайме Колос владел инициативой и был более острым впереди. Впрочем, большого количества опасных моментов команды не подарили.

Едва ли не первый свой серьезный момент в игре подопечные Руслана Костышина смогли реализовать. После подачи с углового от Чурко игрок Колоса пробил головой в правый от голкипера угол.

Юрчук отбил перед собой. Милько был первым на мяче и отправил его в ворота!

На 38 минуте Юрчук уже спас партнеров от гола. Мяч после удара игрока Колоса летел под перекладину, но вратарь отвел угрозу.

Под занавес тайма днепряне неожиданно сравняли счет. Хорват Чуже забил очередной гол в УПЛ, замкнув навес с углового на дальней стойке – 1:1.

После перерыва Колос в дальнейшем был более активным впереди. На 57 минуте угловой на ворота днепрян завершился ударом Костышина, но Юрчук совершил великолепный сейв. Через 4 минуты Юрчук снова отбил мяч, который летел в "девятку" после удара футболиста Колоса.

В итоге Колос так и не смог во второй раз пробить оборону днепрян, а гостей вполне устроила ничья. Хотя в компенсированное время Чуже пробил с опасной позиции в Волынца.

После этого матча команды не изменили свои позиции в турнирной таблице. Колос в дальнейшем удерживает 6 место, а днепряне – 8.

Колос – Днепр-1: видеообзор