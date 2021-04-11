Олимпик – Колос 1:2

Голы: Каргбо, 30 – Костышин, 68 (п), Милько, 87

Удаление: Экра, 57 (Олимпик)

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Команды решили не форсировать событий и первого острого момента пришлось ждать полчаса. К счастью, этот момент завершился голом.

На 30 минуте Лебеденко передачей со своей половины поля вывел Каргбо на рандеву с Волынцом. Арендованный у Динамо легионер Олимпика уверенно переиграл голкипера, нанеся мощный удар.

Колосу понадобилось 3 минуты, чтобы ответить почти результативным ударом. Бывший "динамовец" Кирилл Петров после подачи с углового срезал мяч в ворота Кичака. Вратарю пришлось проявить свою реакцию.

Под занавес тайма сравнивать счет мог Гавриш, однако Кичак отбил мяч, летевший под перекладину.

После перерыва Олимпик подвел ивуариец Экра, который дебютировал за дончан. Легионер за 7 минут наиграл на 2 желтые карточки – удаление.

Довольно быстро Колос получил шанс сравнять счет. Альваренга в штрафной налетел на Хлебаса – пенальти. Удар с отметки реализовал Костышин, хотя Кичак едва не отбил мяч.

Колос давил на Олимпик на протяжении всего второго тайма и был вознагражден в конце игры. После навеса с углового Милько удачно сыграл на дальней стойке и переправил мяч в ворота.

После этого матча позиции команд не изменились. Колос за 5 туров до завершения сезона занимает 6 место, однако продолжает вести борьбу за еврокубки. Зато Олимпик удерживает 11 место, однако находится вблизи зоны вылета.

Олимпик – Колос видеообзор