Колос не выполняет финансовые условия, – Селезнев рассказал новые детали отчисления
Футбольный клуб Колос решил отчислить нападающего Евгения Селезнева из команды. Несмотря на это Селезнев в дальнейшем связан с Колосом контрактом и жалуется, что клуб из Коваливки не выполняет финансовые условия.
Источник:"Большой футбол"
Костышин поставил ультиматум президенту
35-летнего Селезнева отчислили из Колоса якобы за нарушение режима. Нападающий уверяет, что ничего не нарушал. Также Евгений рассказал, что наставник Колоса Руслан Костышин поставил ультиматум руководству клуба.
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"Костышин поставил ультиматум президенту – или он, или я. Естественно, выбор очевиден. Он упал на тренерский штаб, что в принципе правильно. У меня был разговор на первом этапе с президентом. Вопрос о нарушении режима отпал. У него не было ко мне претензий. Мы договорились встретиться втроем", – сказал игрок.
Он добавил, что встреча так и не состоялась. По словам Евгения, Костышин всячески избегает встречи.
Видимо, ему нечего мне сказать. Чтобы убрать человека с футбола, должны быть какие-то основания,
– убежден футболист.
Кто будет мне платить зарплату?
Селезнев предполагает, что Костышин выгнал его из команды по личным причинам. Вместе с тем, футболист не отрицает, что имел конфликт с тренером.
"Это была бытовая ситуация, которая могла разрешиться в элементарной человеческой беседе", – сказал игрок.
Он добавил, что Колосс не выполняет финансовые условия. В Селезнева контракт с Колосом действует до 30 июня 2021 года.
Но здесь вопрос стоит в следующем: кто будет мне платить зарплату? У президента нет ко мне претензий. С ним была договоренность, мы пожимали руки. Платить будет или президент, или Костышин из-за своих амбиций должен платить зарплату из своего кармана,
– заявил футболист.
Селезнев не стал рассказывать детали конфликта с Костышиным. По его мнению, тренер подставил президента клуба Андрея Засуху.
"Президента тоже можно понять, значит, его подставил Костышин. Он должен мне платить зарплату из-за того, что я просто не играю, просто поставил ультиматум", – резюмировал Евгений.
- Колос 2 февраля официально подтвердил, что Селезнев отчислен из команды. Однако в клубе не назвали причину.
- Футболист отрицает версию о том, что он нарушал режим команды. Колос исключил Селезнева из-за заявки на сезон в УПЛ.
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