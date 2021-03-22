Футбольный клуб Колос решил отчислить нападающего Евгения Селезнева из команды. Несмотря на это Селезнев в дальнейшем связан с Колосом контрактом и жалуется, что клуб из Коваливки не выполняет финансовые условия.

Костышин поставил ультиматум президенту

35-летнего Селезнева отчислили из Колоса якобы за нарушение режима. Нападающий уверяет, что ничего не нарушал. Также Евгений рассказал, что наставник Колоса Руслан Костышин поставил ультиматум руководству клуба.

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"Костышин поставил ультиматум президенту – или он, или я. Естественно, выбор очевиден. Он упал на тренерский штаб, что в принципе правильно. У меня был разговор на первом этапе с президентом. Вопрос о нарушении режима отпал. У него не было ко мне претензий. Мы договорились встретиться втроем", – сказал игрок.

Он добавил, что встреча так и не состоялась. По словам Евгения, Костышин всячески избегает встречи.

Видимо, ему нечего мне сказать. Чтобы убрать человека с футбола, должны быть какие-то основания,

– убежден футболист.

Кто будет мне платить зарплату?

Селезнев предполагает, что Костышин выгнал его из команды по личным причинам. Вместе с тем, футболист не отрицает, что имел конфликт с тренером.

"Это была бытовая ситуация, которая могла разрешиться в элементарной человеческой беседе", – сказал игрок.

Он добавил, что Колосс не выполняет финансовые условия. В Селезнева контракт с Колосом действует до 30 июня 2021 года.

Но здесь вопрос стоит в следующем: кто будет мне платить зарплату? У президента нет ко мне претензий. С ним была договоренность, мы пожимали руки. Платить будет или президент, или Костышин из-за своих амбиций должен платить зарплату из своего кармана,

– заявил футболист.

Селезнев не стал рассказывать детали конфликта с Костышиным. По его мнению, тренер подставил президента клуба Андрея Засуху.

"Президента тоже можно понять, значит, его подставил Костышин. Он должен мне платить зарплату из-за того, что я просто не играю, просто поставил ультиматум", – резюмировал Евгений.