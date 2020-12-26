С пивом и вином: как Милевский отпраздновал возвращение в УПЛ
Украинский нападающий Артем Милевский после 7 лет перерыва наконец вернулся в УПЛ. Игрок в компании агента и друзей отпраздновал переезд в Украину.
В четверг, 24 декабря, Минай официально объявил о подписании опытного нападающего Артема Милевского. Игрок обрадовался возвращению в чемпионат Украины, поэтому решил в компании агента и своих друзей отпраздновать новый этап в своей карьере, пишет 24 канал.
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Празднование Милевского
Если все пойдет удачно, то бывший игрок сборной Украины задержится в Украине на 1,5 года. Не исключено, что Минай станет последним клубом в футбольной карьере.
Артем в компании пошел отпраздновать свое возвращение в УПЛ в один из львовских ресторанов в Киеве. Фотографию выложил агент Милевского. На фото видно, что друзья заказали мясо, а также на столе присутствовало пиво и вино. Футбольный селекционер Александр Панков успокоил болельщиков и отметил, что алкогольные напитки все его. Однако фанаты не поверили, что новобранец Миная не употреблял алкоголь.
Отметим, что Милевский в прошлом отмечался вечеринками в клубе, употреблением алкоголя и нарушением режима. Но в последние годы несколько сбавил обороты своей бурной жизни.
Артем мог стать игроком львовского Руха. Но философия тренерского штаба не сошлось с планами руководства клуба. Милевский будет получать в Минае около 3 тысяч евро. Дополнительно в контракте нападающего прописаны премиальные.
Скандалы с Милевским
- В Динамо Милевский считался одним из самых больших нарушителей, за что клуб выписывал игроку огромные штрафы. Игрок неоднократно попадал в ДТП. Сам игрок отмечал, что просто купил водительское удостоверение. В 2011 году его автомобиль Maserati Quattroporte вообще по неизвестным причинам загорелся, поэтому дорогое авто пришлось отдать на запчасти.
- Отмечался он не только вне футбола. В 2012 году на презентации Олега Блохина Артем пришел в банном халате вместо спортивного комплекта киевлян.
- Одиозное поведение нападающего продолжалось и в последние годы в киевском клубе. В разговоре с пранкером, который выдал себя за наставника российского Спартака и пригласил Милевского перейти в чемпионат России, игрок вдребезги раскритиковал действия Блохина.
- Уже в следующем году Милевский снова был в центре внимания. В ноябре форвард попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции. Футболист врезался на Ferrari в отбойник. Турецкие правоохранители сообщили об обнаружении в крови потерпевшего 1,31 промилле алкоголя.
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