З пивом та вином: як Мілевський відсвяткував повернення в УПЛ
Український нападник Артем Мілевський 7 років перерви нарешті повернувся в УПЛ. Гравець у компанії агента та друзів відсвяткував переїзд в Україну.
У четвер, 24 грудня, Минай офіційно оголосив про підписання досвідченого нападника Артема Мілевського. Гравець зрадів поверненню у чемпіонат України, тому вирішив у компанії агента та своїх друзів відсвяткувати новий етап у своїй кар'єрі, пише 24 канал.
До теми Мілевський пояснив, чому насправді перейшов у Минай
Святкування Мілевського
Якщо все піде вдало, то колишній гравець збірної України затримається в Україні на 1,5 роки. Не виключено, що Минай стане останнім клубом у футбольній кар'єрі.
Артем у компанії пішов відсвяткувати своє повернення в УПЛ у один з львівських ресторанів у Києві. Світлину виклав агент Мілевського. На фото видно, що друзі замовили м'ясо, а також на столі було присутнє пиво та вино. Футбольний селекціонер Олександр Панков заспокоїв вболівальників та зауважив, що алкогольні напої всі його. Однак фанати не повірили, що новобранець Минаю не вживав алкоголь.
Наголосимо, що Мілевський у минулому відзначався вечірками у клубі, вживання алкоголь та порушенням режиму. Але в останні роки дещо збавив оберти свого бурхливого життя.
Артем міг стати гравцем львівського Руха. Але філософія тренерського штабу не зійшлась з планами керівництва клубу. Мілевський отримуватиме у Минаї близько 3 тисяч євро. Додатково у контракті нападника прописані преміальні.
Скандали з Мілевським
- У Динамо Мілевським вважався одним із найбільших порушників, за що клуб виписував гравцю шалені штрафи. Гравець неодноразово потрапляв у ДТП. Сам гравець зазначав, що просто купив водійське посвідчення. У 2011 році його автомобіль Maserati Quattroporte й взагалі з невідомих причин спалахнув, тому вартісне авто довелось віддати на запчастини.
- Відзначався він не лише поза футболом. У 2012 році на презентації Олега Блохіна Артем прийшов у банному халаті замість спортивного комплекту киян.
- Одіозна поведінка нападника продовжувалась і в останні роки у київському клубі. У розмові з пранкером, який видав себе за наставника російського Спартака та запросив Мілевського перейти у чемпіонат Росії, гравець вщент розкритикував дії Блохіна.
- Вже наступного року Мілевський знову був у центрі уваги. У листопаді форвард потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Туреччині. Футболіст врізався на Ferrari у відбійник. Турецькі правоохоронці повідомили про виявлення у крові потерпілого 1,31 проміле алкоголю.
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