Український нападник Артем Мілевський 7 років перерви нарешті повернувся в УПЛ. Гравець у компанії агента та друзів відсвяткував переїзд в Україну.

У четвер, 24 грудня, Минай офіційно оголосив про підписання досвідченого нападника Артема Мілевського. Гравець зрадів поверненню у чемпіонат України, тому вирішив у компанії агента та своїх друзів відсвяткувати новий етап у своїй кар'єрі, пише 24 канал.

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Святкування Мілевського

Якщо все піде вдало, то колишній гравець збірної України затримається в Україні на 1,5 роки. Не виключено, що Минай стане останнім клубом у футбольній кар'єрі.

Артем у компанії пішов відсвяткувати своє повернення в УПЛ у один з львівських ресторанів у Києві. Світлину виклав агент Мілевського. На фото видно, що друзі замовили м'ясо, а також на столі було присутнє пиво та вино. Футбольний селекціонер Олександр Панков заспокоїв вболівальників та зауважив, що алкогольні напої всі його. Однак фанати не повірили, що новобранець Минаю не вживав алкоголь.

Наголосимо, що Мілевський у минулому відзначався вечірками у клубі, вживання алкоголь та порушенням режиму. Але в останні роки дещо збавив оберти свого бурхливого життя.

Артем міг стати гравцем львівського Руха. Але філософія тренерського штабу не зійшлась з планами керівництва клубу. Мілевський отримуватиме у Минаї близько 3 тисяч євро. Додатково у контракті нападника прописані преміальні.

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