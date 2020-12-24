Милевский объяснил, почему перешел в Минай
Нападающий Артем Милевский вернулся в Украину, подписав контракт на 1,5 года с Минаем. Игрок считает, что это может быть его последний договор.
35-летний форвард в эфире ТК "Футбол" оценил уровень закарпатской команды и УПЛ в целом.
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За годы карьеры произошло достаточное количество переходов. Это еще один вызов. Мне нравятся такие моменты. Доказать себе, что еще можешь играть в футбол на высоком уровне. Для меня это важно.
"Антон Шиндер – очень опытный игрок. Кожанчиков мой друг. Есть футболисты, с которыми найдем общий язык. Есть молодежь. Так что будем осваиваться потихоньку", – сказал бывший игрок сборной Украины.
Переход Милевского в Минай: что известно
- 24 декабря Артем Милевский неожиданно подписал контракт с Минаем. Стороны заключили контракт на 1,5 года.
- 35-летний Милевский заявил, что рад вернуться в чемпионат Украины.
- Ранее нападающий уже выступал в чемпионате Украины за киевское Динамо и является одним из самых результативных форвардов киевлян. Он в течение 2002/13 годов защищал "голубовато-белые" цвета. Нападающий четыре раза поднимал над головой трофей чемпионата Украины, такое же количество раз становился обладателем Кубка страны. Еще трижды добывал с киевлянами Суперкубок Украины.
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