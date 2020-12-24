Нападающий Артем Милевский вернулся в Украину, подписав контракт на 1,5 года с Минаем. Игрок считает, что это может быть его последний договор.

35-летний форвард в эфире ТК "Футбол" оценил уровень закарпатской команды и УПЛ в целом.

Смотрите также Маркевич отреагировал на возвращение Милевского в украинский футбол

За годы карьеры произошло достаточное количество переходов. Это еще один вызов. Мне нравятся такие моменты. Доказать себе, что еще можешь играть в футбол на высоком уровне. Для меня это важно.

"Антон Шиндер – очень опытный игрок. Кожанчиков мой друг. Есть футболисты, с которыми найдем общий язык. Есть молодежь. Так что будем осваиваться потихоньку", – сказал бывший игрок сборной Украины.

Переход Милевского в Минай: что известно