Украинский нападающий Артем Милевский вернулся в УПЛ. Игрок будет получать в Минае около трех тысяч евро.

Дебютант УПЛ Минай официально усилился опытным нападающим Артемом Милевским. Игрок подписал соглашение на 1,5 года. Похоже, боссы клуба серьезно настроены выбраться поближе к зоне еврокубков, пишет 24 канал.

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Сколько будет составлять зарплата Милевского?

По информации журналиста UA-Футбол Игоря Семйона, новобранец будет получать в клубе сто тысяч гривен в месяц, а это около трех тысяч евро. Также дополнительно игрок будет получать премиальные.

Артем покинул белорусское Динамо и был в активном поиске новой команды. Игрок отмечал, что не против снова сыграть в украинском чемпионате, но при одном условии. Нападающий не был готов получать мизерную зарплату.

Одним из главных претендентов на Милевского был львовский Рух. Но по словам президента клуба Григория Козловского, трансфер возрастного игрока в планы тренерского штаба не входил. Поэтому клуб решил отказаться от покупки.

В среду, 23 декабря, Минай неожиданно намекнул на подписание игрока с десяткой на спине. Такая информация заинтересовала футбольную общественность. А уже на другой день клуб официально объявил о подписании контракта с Милевским.