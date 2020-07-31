Пилот команды Формулы-1 разбил болид во время практики Гран-при Великобритании: видео
Пилот команды Red Bull Алекс Албон попал в аварию во время практики на Гран-при Великобритании. Гонщик не справился с управлением и разбил свой болид.
Авария произошла во время второй практики на автодроме "Сильверстоун", сообщает 24 канал.
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Албон не справился с управлением болидом в повороте "Стоув", после чего вылетел на гравий и врезался в отбойник.
Видео аварии Албона во время практики на Гран-при Великобритании
После аварии на трассе сразу были подняты красные флаги. И практика вскоре продолжилась. И лучшее время показал пилот Raing Point Лэнс Стролла.
Напомним, что у другого пилота Raing Point Серхио Переса есть подозрение на коронавирус. Его отправили на самоизоляцию. Вместо него участие в гран-при Великобритании примет Нико Хюлькенберг.