Пилот команды Red Bull Алекс Албон попал в аварию во время практики на Гран-при Великобритании. Гонщик не справился с управлением и разбил свой болид.

Авария произошла во время второй практики на автодроме "Сильверстоун", сообщает 24 канал.

Напомним Бывший пилот Формулы-1 разбил роскошный McLaren стоимостью миллион евро: фото и видео

Албон не справился с управлением болидом в повороте "Стоув", после чего вылетел на гравий и врезался в отбойник.

Видео аварии Албона во время практики на Гран-при Великобритании

An up-and-down afternoon for @alex_albon



He ended P2 in second practice



But first came this big collision with the barriers at Stowe #BritishGP #F1 pic.twitter.com/hV9c0d6I0V — Formula 1 (@F1) July 31, 2020

После аварии на трассе сразу были подняты красные флаги. И практика вскоре продолжилась. И лучшее время показал пилот Raing Point Лэнс Стролла.

Напомним, что у другого пилота Raing Point Серхио Переса есть подозрение на коронавирус. Его отправили на самоизоляцию. Вместо него участие в гран-при Великобритании примет Нико Хюлькенберг.