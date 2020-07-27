Бывший гонщик Формулы-1 Адриан Сутил попал в ДТП. 37-летний немец разбил свой роскошный McLaren Senna стоимостью миллион евро.

Адриан Сутил попал в аварию в Монако. Сутил задел другой автомобиль, врезался в бетонное ограждение и столб, сообщает Auto Bild.

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Сутил разбил редкий спорткар

В ходе инцидента был сильно поврежден его спорткар McLaren Senna LM. Другое авто пострадало не так сильно.

Ouch!



A rare and expensive McLaren Senna LM has had an oops in Monaco



Apparently owned by Adrian Sutil pic.twitter.com/Z8KWUbV6c0 — Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) July 26, 2020

Спорткар, который принадлежит Сутилу, был выпущен ограниченной коллекцией в 20 авто стоимостью около миллиона евро.

Senna LM – дорожная версия гоночного Senna GTS. Senna LM укомплектован четырехлитровым мотором V8, форсированным с 720 до 800 лошадиных сил. Гоночный вариант еще мощнее – он развивает 825 сил.