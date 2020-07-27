Бывший пилот Формулы-1 разбил роскошный McLaren стоимостью миллион евро: фото и видео
Бывший гонщик Формулы-1 Адриан Сутил попал в ДТП. 37-летний немец разбил свой роскошный McLaren Senna стоимостью миллион евро.
Адриан Сутил попал в аварию в Монако. Сутил задел другой автомобиль, врезался в бетонное ограждение и столб, сообщает Auto Bild.
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Сутил разбил редкий спорткар
В ходе инцидента был сильно поврежден его спорткар McLaren Senna LM. Другое авто пострадало не так сильно.
Спорткар, который принадлежит Сутилу, был выпущен ограниченной коллекцией в 20 авто стоимостью около миллиона евро.
Senna LM – дорожная версия гоночного Senna GTS. Senna LM укомплектован четырехлитровым мотором V8, форсированным с 720 до 800 лошадиных сил. Гоночный вариант еще мощнее – он развивает 825 сил.