Пілот команди Red Bull Алекс Албон потрапив в аварію під час практики на гран-прі Великобританії. Гонщик не впорався з керуванням та розбив свій болід.

Аварія стался під час другої практики на автодромі "Сільверстоун", повідомляє 24 канал.

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Албон не впорався з керуванням болідом у повороті "Стоув", після чого вилетів на гравій та вдарився у відбійник.

Відео аварії Албона під час практики на гран-прі Великобританії

An up-and-down afternoon for @alex_albon



He ended P2 in second practice



But first came this big collision with the barriers at Stowe #BritishGP #F1 pic.twitter.com/hV9c0d6I0V — Formula 1 (@F1) July 31, 2020

Після аварії на трасі одразу були підняті червоні прапори. Та практика невдовзі продовжилася. І найкращий час показав пілот Raing Point Ленс Стролл.

Нагадаємо, що в іншого пілота Raing Point Серхіо Переса є підозра на коронавірус. Його відправили на самоізоляцію. Замість нього участь у гран-прі Великобританії прийме Ніко Хюлькенберг.