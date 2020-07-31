Пілот команди Формули-1 розбив болід під час практики гран-прі Великобританії: відео
Пілот команди Red Bull Алекс Албон потрапив в аварію під час практики на гран-прі Великобританії. Гонщик не впорався з керуванням та розбив свій болід.
Аварія стался під час другої практики на автодромі "Сільверстоун", повідомляє 24 канал.
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Албон не впорався з керуванням болідом у повороті "Стоув", після чого вилетів на гравій та вдарився у відбійник.
Відео аварії Албона під час практики на гран-прі Великобританії
Після аварії на трасі одразу були підняті червоні прапори. Та практика невдовзі продовжилася. І найкращий час показав пілот Raing Point Ленс Стролл.
Нагадаємо, що в іншого пілота Raing Point Серхіо Переса є підозра на коронавірус. Його відправили на самоізоляцію. Замість нього участь у гран-прі Великобританії прийме Ніко Хюлькенберг.