Ключевой защитник "Барселоны" Жерар Пике не сумел доиграть матч Ла Лиги против "Атлетико". Испанец получил травму из-за партнера по команде.

В рамках 10-го тура Ла Лиги "Атлетико" в Мадриде принимал "Барселону", которая неудачно начала новый сезон в Испании. Каталонский клуб минимально уступил сопернику да еще и перед матчем Лиги чемпионов потерял игрока основы, пишет 24 канал.

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Еще одна кадровая потеря

Во втором тайме центральный защитник каталонцев Жерар Пике получил травму и был вынужден покинуть поле. На 62-й минуте встречи испанец повредил колено. Альба пошел подкат против Корреа и в падении задел партнера по команде.

Защитник гостей почувствовал дискомфорт, а главный арбитр поединка вызвал медиков на поле. В результате Пике прихрамывая покинул поле со слезами на глазах. Вместо испанца на поле вышел Сержиньо Дест.

Пока неизвестно о серьезности травмы футболиста и сколько Пике придется пропустить из-за восстановления. Уже 24 ноября в 22:00 "Барселону" ждет выездной поединок Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Сыграет ли защитник пока неизвестно, но существует большая вероятность, что игрок останется вне заявки команды.

Это не единственная кадровая потеря каталонцев. В матче против украинцев не помогут опорник Серхио Бускетс, получивший травму в расположении сборной Испании и Ансу Фати. У талантливого игрока после обследования обнаружили разрыв внутреннего мениска сустава колена. Существует большая вероятность, что футболист больше не появится на поле в 2020 году.