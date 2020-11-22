В субботу, 21 ноября, в рамках 10-го тура Ла Лиги "Барселона" на выезде сыграла против "Атлетико". Хозяева неожиданно вырвали победу у каталонцев.

Атлетико – Барселона 1:0

Гол: Карраско, 45+3

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Минимальное преимущество

Команды очень активно начали матч. Уже к пятой минуте они дважды обменялись голевыми атаками. Сначала Гризманн откликнулся на передачу верхом и пробил в сторону ворот – мяч пролетел чуть выше над перекладиной, пишет 24 канал.

А уже в следующем атакующем действии Сауль принял передачу неподалеку от линии штрафной, прицелился и пробил – голкипер тер Штеген был на месте.

Хотя обе команды создавали опасность, но острее были хозяева. Льоренте мастерски укротил остроумный пас партнера в штрафной и решил пробить – стойка.

Тогда в игру включился аргентинец Месси. Лео в штрафной принял разрезную передачу между защитниками и сразу пробил низом в центр ворот, но вратарь "Атлетико" Облак совершил великолепный сейв.

Казалось, что первая часть встречи завершится с "сухим" счетом, но иначе думали хозяева. На 45 + 3 минуте Корреа отдал передачу на партнера по команде, которым стал Карраско. Футболист "Атлетико" ворвался в штрафную, оказавшись сан на сам с голкипером и сильно пробил в верхний угол ворот – 1:0.

Тайм неиспользованных моментов

Во втором тайме первую реальную возможность забить имели каталонцы. Лангле высоко выпрыгнул навстречу навесной передачи и пробил головой, но голкипер выдал блестящий сейв.

На 67-й минуте игроки "Атлетико" активно апеллировали к главному арбитру встречи о назначении пенальти. Но судья был неумолим и лишь развел руками.

Снова Облак в игре. Ян совершил великолепный сейв, справившись с ударом головой в направлении левой штанги, которого Гризманн наносил после прострела с фланга.

Далее наставники провели ряд замен, чтобы освежить игру, но к забитому мячу ничто не привело. В итоге счет встречи – 1:0 минимальная победа "Атлетико".

Атлетико – Барселона видеообзор