Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати получил серьезную травму в матче Ла Лиги. Хавбек вероятно не сможет помочь своей команде в поединках до конца 2020 года.

В поединке 9-го тура "Барселона" на "Камп Ноу" сыграла против "Бетиса". Матч завершился разгромной победой хозяев 5:2, но поединок запомнился неприятной кадровой потерей для каталонского клуба, сообщает пресс-служба команды.

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Серьезная потеря

Ансу Фати начал встречу в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве – на поле появился аргентинец Лионель Месси, который успел отметиться дублем.

LATEST NEWS Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2020

У игрока после обследования обнаружили разрыв внутреннего мениска сустава колена. Существует большая вероятность, что игрок в 2020 году больше не появится на поле. Поэтому скорее всего пропустит поединок против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, который состоится уже 24 ноября.

В этом сезоне Фати сумел забить пять голов в 10 матчах за "каталонцев" во всех турнирах.