Юная звезда "Барселоны" не сыграет против "Динамо" в ЛЧ: кто пропустит поединок
Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати получил серьезную травму в матче Ла Лиги. Хавбек вероятно не сможет помочь своей команде в поединках до конца 2020 года.
В поединке 9-го тура "Барселона" на "Камп Ноу" сыграла против "Бетиса". Матч завершился разгромной победой хозяев 5:2, но поединок запомнился неприятной кадровой потерей для каталонского клуба, сообщает пресс-служба команды.
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Серьезная потеря
Ансу Фати начал встречу в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве – на поле появился аргентинец Лионель Месси, который успел отметиться дублем.
У игрока после обследования обнаружили разрыв внутреннего мениска сустава колена. Существует большая вероятность, что игрок в 2020 году больше не появится на поле. Поэтому скорее всего пропустит поединок против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, который состоится уже 24 ноября.
В этом сезоне Фати сумел забить пять голов в 10 матчах за "каталонцев" во всех турнирах.
- Дебютировал Фати за "каталонцев" в 2019 году и уже с первых матчей оправдал ожидания тренерского штаба.
- В возрасте 16 лет и 304 дней Фати стал самым молодым автором гола "Барселоны" в Ла Лиге.
- В сентябре 2020 года 17-летний Ансу Фати получил первый вызов в главную сборную Испании на матчи против Германии и Украины в рамках Лиги Наций. В первом из этих поединков Фати дебютировал за сборную Испании, а в игре со сборной Украины Ансумане забил свой первый гол за национальную команду и стал самым молодым автором гола за сборную Испании
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