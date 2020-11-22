Ключовий захисник "Барселони" Жерар Піке не зумів дограти матч Ла Ліги проти "Атлетіко". Іспанець отримав травму через партнера по команді.

У рамках 10-го туру Ла Ліги "Атлетіко" у Мадриді приймало "Барселону", яка зовсім невдало розпочала новий сезон в Іспанії. Каталонський клуб мінімально поступився супернику та ще й перед матчем Ліги чемпіонів втратив гравця основи, пише 24 канал.

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Ще одна кадрова втрата

У другому таймі центральний захисник каталонців Жерар Піке отримав травму та був змушений покинути поле. На 62-й хвилині зустрічі іспанець пошкодив коліно. Альба пішов підкат проти Корреа та у падінні зачепив партнера по команді.

Захисник гостей відчув дискомфорт, а головний арбітр поєдинку викликав медиків на поле. У результаті Піке накульгуючи покинув поле зі сльозами на очах. замість іспанця на поле вийшов Сержіньйо Дест.

Наразі невідомо про серйозність травми футболіста та скільки Піке прийдеться пропустити через відновлення. Вже 24 листопада о 22:00 на "Барселону" чекає виїзний поєдинок Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". Чи зіграє захисник наразі невідомо, але існує велика ймовірність, що гравець залишиться поза заявкою команди.

Це не єдина кадрова втрата каталонців. У матчі проти українців не допоможуть опорник Серхіо Бускетс, який отримав травму у розташуванні збірної Іспанії та Ансу Фаті. У талановитого гравця після обстеження виявили розрив внутрішнього меніска суглобу коліна. Існує велика ймовірність, що футболіст більше не з'явиться на полі у 2020 році.