Каталонский клуб не сможет рассчитывать на еще одного игрока основы. На этот раз лазарет "Барселоны" пополнил опорник Серхио Бускетс.

Лидер в центральном круге в составе команды получил травму в матче за сборную Испании. Игрок травмировался во встрече Лиги наций против Швейцарии. Об этом сообщает сайт каталонского клуба.

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Кадровая потеря "Барселоны"

Из-за этого Серхио был вынужден пропустить решающий матч против Германии. Правда, испанские футболисты и без опорника смогли нанести разгромное поражение команде Лева 6:0. Это поражение стало крупнейшим для немецкой сборной в официальных матчах.

Бускетс уже улетел в Каталонию. В клубе игрок уже прошел детальное медицинское обследование, которое показало диагноз – растяжение наружной боковой связки левого колена.

Пока неизвестно, когда испанец вернется на поле. Он уже на 100% должен пропустить матч 10-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (21 ноября). Также Серхио не может принять участие в поединке Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится уже 24 ноября.

В этом сезоне Бускетс провел в футболке "Барселоны" 10 встреч. Серхио более известен как разрушитель. поэтому в новом сезоне не запомнился результативными действиями на поле.

Добавим, что также в Киеве не сыграет молодой полузащитник Ансу Фати. Игрок пропускает встречу из-за разрыва внутреннего мениска сустава колена.